Clementino: “Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto, stagione storica”

Il noto rapper Clementino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della storica stagione del Napoli.

La voglia di festeggiare per il napoletano è tantissima, dopo aver atteso per tutto questo tempo. Quest’ultimo ha anche reso pubblico un suo grande sogno: “Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto e vedere alzare il tricolore dopo così tanti anni. Napoli sta vivendo una stagione storica, un anno fantastico non solo dal punto di vista sportivo ma anche per la musica e il cinema. Sta andando tutto alla grande. Sono davvero felice per il Napoli. Sogno di condurre Sanremo”.