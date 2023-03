Ormai sono solo cinque le partite che servono al Napoli per vincere il terzo Scudetto; ma la città di Napoli, e tutta la Campania in generale, già sente tutta l’euforia e la gioia del momento, pronta a festeggiare l’imminente successo.

La Prefettura del capoluogo campano, in collaborazione con il Comune e la Società Sportiva, sono già al lavoro per i festeggiamenti: che includedebbe calciatori e maxischermi in più piazze di Napoli.

Ai microfoni di Sky Sport, il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha espresso questa idea: “L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, per non concentrare il tutto in un unico momento. Non solo con attrazioni artistiche, ma possibilmente anche con giocatori che vanno eventualmente nelle piazze che andremo ad individuare, con dei maxischermi collegati con piazza del Plebiscito.”