Alvino sicuro: “Le prove sono chiare, la Juve andrà in B e noi napoletani festeggeremo due volte”

Nel suo consueto filo diretto con i tifosi in diretta su Radio KissKiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato di alcuni argometni tra cui la Juventus.

Ecco le sue parole: “Vedrete: ai bianconeri non saranno restituiti i quindici punti e aggiungo di più. Quando arriverà la decisione in merito alla famosa manovra stipendi assisteremo alla retrocessione in Serie B dei bianconeri. Le prove sono chiare e inequivocabili. Avremo due motivi per festeggiare: lo scudetto del Napoli alla retrocessione della Juventus”.

Sul clima respirato a Napoli: “C’è un grande clima in città, spuntano striscioni geniali: una bellissima atmosfera”.

Su Bereszynski Alvino ha concluso: “Purtroppo è tutto vero. Dalle nazionali spesso non arrivano delle belle notizie. Il calciatore del Napoli si è infortunato, ma al momento non si conoscono con esattezza i tempi di recupero: dovrebbe restare fuori per una, due settimane“.