Carnevale: “Il popolo napoletano è straordinario, merita questo scudetto…”

Nel corso di un’intervista a Sky Sport, Andrea Carnevale si è soffermato sul Napoli e sulla sua scalata verso lo scudetto.

Queste le parole dell’ex attaccante azzurro e attuale responsabile dell’area scouting dell’Udinese: “Sono molto contento perché io l’ho vinto 33 anni fa questo scudetto. Sono felice per la gente di Napoli che è straordinaria. Ho vissuto questo scudetto splendido, bellissimo, una città in festa e l’ho vinto per il popolo napoletano. Io penso che in questo momento il popolo sia molto eccitato. Penso che il Napoli vincerà lo scudetto perché Spalletti se lo merita. Lui è l’autore di questa grande cavalcata, è ammirevole quel che sta facendo Luciano. Ho visto Torino-Napoli, è un grande Napoli di grande personalità. Penso che meriti il terzo scudetto. Mi piacerebbe essere a Napoli quando vincerà, farò il passaggio di consegne. Mi auguro vincano e di esserci, mi piacerebbe”.

E ancora: “Maradona? Assolutamente sì: mancherà e ci manca. L’analogia è che quell’anno Diego vinse il Mondiale, quest’anno l’ha vinto l’Argentina e magari il Napoli vincerà lo scudetto. Bisogna crederci, è la realtà”.