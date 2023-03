Dall’Inghilterra: un big club è interessato a Lobotka, pronta una maxi offerta

Secondo alcuni rumors inglesi, pare che Stanislav Lobotka sia obiettivo di mercato di un big club della Premier League.

Si tratta del Liverpool. I Reds, infatti, sarebbero disposti a spingersi fino a 60mln di euro per il centrocampista slovacco. Dal canto suo, il Napoli è sicuro del rapporto con il giocatore, considerando anche la firma del rinnovo fino al 2027. Quindi, la sua permanenza in maglia azzurra è più che blindata, a meno che la società partenopea non si faccia ammaliare dalla possibile proposta degli inglesi.