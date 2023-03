CdS – Di Lorenzo: “Napoli ci trascinerà. So che passione hanno i tifosi”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista del match di domani sera (ore 20:45, stadio Maradona) contro l’Inghilterra.

Queste le parole del capitano del Napoli: “Giocare nel mio stadio, davanti a tanta gente, sarà bellissimo. Conosco la spinta che può darci il Maradona, spero ci sia la stessa partecipazione che accompagna il Napoli. So che passione hanno i tifosi, ci possono spingere verso un risultato importante. Napoli ci trascinerà“.

Poi, parentesi su Spalletti e Mancini: “Devo ringraziare tutti e due. Mancini mi ha dato possibilità di esordire in Nazionale, è il sogno di ogni bambino. Spalletti mi piace, non guarda il nome, gioca chi merita e assicura il 100 per cento. Mi ha dato tanto. La mia crescita, a parte i gradi di capitano di cui sono orgoglioso, è suo merito. Mi ha migliorato come giocatore”.

Infine, pensiero su Vialli: “Sentiamo la sua assenza, ne parliamo spesso nelle nostre chat. Luca ci ha lasciato tanto. Ogni volta era bello ascoltarlo. Era profondo nelle parole che usava. Ci manca. Questa sarà la prima partita da quando ci ha lasciato. Abbiamo un dovere supplementare, dovremo metterci più impegno, vogliamo dedicargli una vittoria”.