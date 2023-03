Camicioli: “Se vedi il Napoli ti godi il calcio, se ti diventa antipatica vuol dire che non ami il calcio”

Il giornalista di Sky Davide Camicioli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri di mister Spalletti e del grande gioco mostrato nell’ultimo anno. Secondo il giornalista se il Napoli ti sta antipatico è perché non ami il calcio, perché il gioco della squadra è contagioso. Queste le sue parole: “Non credo alla fortuna, in Champions ed in campionato si va avanti sia per la mentalità che per il lavoro, il Napoli merita di essere dove si trova. Di Lorenzo è un capitano silenzioso, poco mediatico e lavora sempre sodo. Sarà lui ad alzare il trofeo di Campione d’Italia dopo Maradona, che sia un esempio per tutti e coloro che sono andati via l’estate scorsa avranno qualche rimpianto. Non critico le scelte personali, però la leggenda si conquista, non si compra. Chi vince sempre tende a diventare antipatico, ma il gioco del Napoli è contagioso. Se guardi il Napoli vedi una bella partita e ti godi il calcio, se questa squadra ti sta antipatica vuol dire che non ami questo sport”.