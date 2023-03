Bruscolotti: “Di Lorenzo è un esempio da seguire”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del Napoli e di capitan Di Lorenzo. Ecco cosa ne pensa del terzino destro italiano:

“Di Lorenzo sta facendo cose incredibili, è l’esempio ideale del professionismo. Giovanni è sempre presente, viaggia a livelli altissimi. Un esempio come calciatore e come capitano, le cui orme dovrebbero essere seguite dagli altri giocatori. Ci sarebbe soltanto da applaudirlo, soprattutto sul lato comportamentale”.