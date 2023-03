Donadoni: “ADL ha capito tante cose, adesso il Napoli vola”

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per parlare del Napoli e di De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa del presidente azzurro:

“Il tempo insegna, ADL ha capito tante cose. Ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha ottenuto fino a qui: non si tratta di favole o sogni, ma di solida realtà. In Serie A non c’è storia, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che si deve porre“.