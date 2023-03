Repubblica – Bonus economico per i 25 gol stagionali di Osimhen

Victor Osimhen sta conquistando un bonus dopo l’altro grazie ai suoi numerosi gol. Il contratto da 5 milioni di euro all’anno è stato ulteriormente incrementato con il raggiungimento del traguardo individuale di 25 gol stagionali, per i quali ha ricevuto una ricompensa di 130mila euro. Non ci sono incentivi finanziari speciali per Kvaratskhelia, ma come ha scritto Repubblica potrebbe essere ricompensato con dei premi in caso di vittoria dello scudetto e del grande cammino compiuto nella Champions League.