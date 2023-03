Trasfermarkt – Che balzo del Napoli: ora vale 629mln, primo davanti al Milan

Il Napoli vola, e non lo fa soltanto in campionato ma anche in un’altra speciale classifica, adesso ha la rosa più costosa d’Italia. Almeno per Transfermarkt, che oggi ha aggiornato il valore di mercato dei calciatori, Il Napoli ha superato il Milan e ora vale 629mln, +81,6mln rispetto ai rossoneri. Osimhen è diventato il calciatore più prezioso in Italia, con una valutazione di 100mln, secondo Kvara con 85mln sopra Lautaro, terzo, fermo a 80. Anche Kim ha fatto un balzo in avanti in questa classifica, portando il prezzo del suo cartellino a 50mln, 15mln in più rispetto alla precedente valutazione.