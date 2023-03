Cassano duro su Verratti: “Lo considero scarso, trotterella per il campo”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Bobo Tv sulla piattaforma streaming di Amazon, Twitch. Ha espresso la propria opinione sul giocatore del PSG Marco Verratti: “Ritengo che sia scarso. Se prendiamo in considerazione Xavi e Iniesta hanno guadagnato al massimo 5 milioni all’anno mentre lui ne ha presi 15 da 10 stagioni consecutive ed è qualcosa che mi infastidisce. Trotterella corre, fa qualche dribbling ma non arriva a niente. Al contrario, Busquets con un solo tocco risolve tutto”.

Parlando del centrocampista italiano, ha aggiunto: “Non è niente di speciale, è un giocatore come tutti gli altri. Il Paris Saint Germain costruisce la squadra ogni anno intorno a lui ma non produce risultati”.

Marco Verratti è nella Nazionale da quasi un decennio, avendo vinto l’Europeo nel 2020. Viene considerato come un giocatore di grande talento e in passato ha attirato l’attenzione del Napoli.