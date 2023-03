Pedullà su Mancini: “Discutibile come Casale e Udogie non siano stati convocati”

Alfredo Pedullà ha affermato sul suo sito ufficiale che il campionato italiano di Serie A dovrà fermarsi per dare spazio agli impegni delle varie Nazionali. “Roberto Mancini sostiene invece che l’eccellenza nelle competizioni europee non è legata a una crescita generale, ma sono interpretazioni tutte sue. Seguire la stagione del campionato sarebbe sufficiente per non avere più amnesie. Ci sembra incredibile che Udogie non abbia spazio, attualmente è uno dei migliori esterni sinistri in Serie A”

“Ci sembra alquanto discutibile che Casale, il gioiello della difesa della Lazio, non sia nella lista. Non riusciamo a capire per quale motivo Locatelli non abbia ricevuto una convocazione ben meritata visto che è diventato un importante punto di forza all’interno della Juventus. E Zaccagni? Mancini ha affermato che c’è tempo per rientrare nella competizione, come se il campionato non avesse già incoronato la sua abilità e talento, aggiungeva il commentatore di SportItalia nella sua analisi“.