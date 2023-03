Bargiggia: “Zielinski e Mario Rui sul mercato ad una condizione”

Durante l’ultima puntata di Il Processo, trasmessa dall’emittente televisiva Tele A, il giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha affermato che la prossima sessione della campagna acquisti e cessioni del Napoli potrebbe rivelarsi molto interessante. Victor Osimhen, che sta avendo una grande stagione, potrebbe partire con alcune società importanti interessate a lui.

“Victor Osimhen potrebbe non essere l’unico ad andare via. Piotr Zielinski e Mario Rui, se non rinnovano, saranno sul mercato. Allo stesso modo anche Lozano e Politano”. Secondo Paolo Bargiggia il Napoli può monetizzare con plusvalenze e reinvestire su calciatori di alto livello.

Infine su Vicario: “Il Napoli prenderebbe Alex Meret solo se decidesse di lasciare il club. Meret sta facendo un grande lavoro nel campionato italiano di Serie A”.