Mora: “Questo Napoli si sta avvicinando alla perfezione”

Nicola Mora, ex giocatore di Napoli e Torino, è stato ospite del programma radiofonico “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio.

Pensa che questo Napoli sia più forte della Juventus di 102 punti?

“Penso che questa squadra del Napoli stia dimostrando di essere in grado di fare grandi cose. Le formazioni di Conte, anche se vincenti, non sono mai riuscite a farsi apprezzare per la loro godibilità. Questo Napoli si sta avvicinando alla perfezione. Non solo il grande vantaggio in campionato, ma anche la qualità della loro giocata li ha portati a raggiungere un traguardo epico come i quarti di finale di Champions League”.