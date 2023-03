Antonio Conte, tecnico che ha vinto 4 Scudetti in Italia, sta per essere esonerato dal Tottenham: infatti, la sua esperienza alla guida degli Spurs potrebbe terminare, anzi terminerà questa settimana.

Infatti, da tempo il tecnico leccese si vedeva lontano in futuro dal Tottenham, e la situazione è nettamente precipitata negli ultimi giorni, dopo il pareggio in rimonta subito contro il Southampton, in cui Conte aveva accusato i suoi giocatori di “essere egoisti e di non avere spirito di sacrificio”.

Ora Conte potrà ricaricare le pile, in attesa di capire lo se l’anno prossimo si ritroverà in Serie A Tim.

Fonte: The Telegraph.