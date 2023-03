Milan: inizio 2023 da dimenticare, a rischio la Champions

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Milan si sta complicando la sua stagione da campione d’Italia uscente. Infatti, i rossoneri sarebbero a rischio di perdere il posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Per il Milan diventerebbe un enorme passo indietro e un rallentamento per il progetto societario. A febbraio, dopo un mese dei gennaio disastroso, Pioli aveva provato a rimettere in carreggiata la squadra, ma i rossoneri sono ripiombati nella crisi, totalizzando solo un punto nelle ultime tre gare, subendo sei gol contro Fiorentina, Salernitana e Udinese, e realizzandone solo tre.