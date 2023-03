Guida Pratica Alle Scommesse Online: Come Effettuare Puntate

Le scommesse sportive possono essere un’attività divertente e potenzialmente redditizia, ma è importante scommettere responsabilmente per evitare conseguenze negative. Scommettere in modo responsabile significa stabilire un budget, fare scommesse informate e mantenere il controllo sulle scommesse.

In questo articolo, vedremo alcune strategie per vincere scommettendo responsabilmente.

Come scegliere il bookmaker ideale per puntare sul calcio

Scegliere il bookmaker ideale o i siti scommesse in Italia per il calcio può sembrare un compito difficile, poiché ci sono molte opzioni disponibili. Tuttavia, ci sono alcune cose che è possibile prendere in considerazione per trovare il bookmaker giusto:

Licenza e sicurezza: Verificare che il bookmaker sia autorizzato e regolamentato da un’autorità competente, in modo da avere la sicurezza che il sito sia affidabile e sicuro.

Quota: verificare le quote del bookmaker per il calcio e confrontarle con quelle di altri bookmaker, in modo da ottenere le migliori possibilità di vincita.

Offerta di scommesse: verifica se il bookmaker offre una vasta gamma di opzioni di scommesse per il calcio, come scommesse sul vincitore, sul pareggio, sui marcatori e sull’handicap.

Puntata minima disponibile: esistono dei bookmaker con scommesse da 50 centesimi, è ideale per principianti o per chi desidera puntare somme piccole su eventi diversi.

Bonus e promozioni: controlla se il bookmaker offre bonus e promozioni per i nuovi utenti o per quelli esistenti, come bonus di benvenuto o scommesse gratuite.

Applicazione mobile: verifica se il bookmaker ha un’applicazione mobile disponibile, in modo da poter scommettere comodamente anche da dispositivi mobili.

Servizio clienti: controlla se il bookmaker ha un buon servizio clienti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di problemi o domande.

Tenendo conto di questi fattori, è possibile trovare il bookmaker ideale per scommettere sul calcio.

Comprendere tutte le opzioni di scommessa

Ecco alcune delle opzioni di scommessa che potrai trovare su queste piattaforme.

Moneyline: Questa è una semplice scommessa su quale squadra o giocatore vincerà una partita o un incontro. Le probabilità sono espresse in termini di un numero positivo o negativo che indica quanti soldi dovresti scommettere per vincere 100 euro, o quanto potresti vincere se scommetti 100 euro.

Point Spread: in questo tipo di scommessa, la squadra favorita è sfavorita di un certo numero di punti, mentre la squadra sfavorita ha un vantaggio. Lo scommettitore deve quindi decidere se il favorito vincerà di più dello spread di punti o se il perdente perderà di meno dello spread di punti.

Team Totals: si tratta di una scommessa sul numero totale di punti, goal o run segnati da una squadra in una partita o in una partita.

First Half: questo tipo di scommessa consiste nel scommettere sull’esito del primo tempo di una partita o di un incontro. Le quote e le opzioni di scommessa sono simili a quelle del gioco completo.

Live Betting: note anche come scommesse in tempo reale, si tratta di un tipo di scommessa che si svolge mentre è in corso una partita o una partita. Gli scommettitori possono piazzare scommesse su vari risultati e adattare le loro scommesse in base alle mutevoli quote.

Parlays: un parlay è una scommessa che combina più scommesse individuali in una sola. Lo scommettitore deve prevedere correttamente l’esito di tutte le singole scommesse per vincere il parlay.

Props: abbreviazione di Proposition Bets, gli oggetti di scena sono scommesse su eventi o risultati specifici all’interno di una partita o di una partita, come il primo giocatore a segnare un goal o il numero totale di yard guadagnate da un determinato giocatore.

Le trappole da evitare nelle scommesse calcistiche

Ci sono diverse trappole da evitare quando si scommette sul calcio. Ecco alcune di esse:

Non puntare troppo su una sola partita perché le scommesse sul calcio possono essere imprevedibili e ci sono molti fattori che possono influire sul risultato finale. Puoi cominciare con importi di puntata di soli 50 centesimi, e poi volendo aumentare la tua puntata.

Non puntare mai su una squadra solo perché è la tua preferita. Questo può portare a decisioni basate sull’emozione piuttosto che sulla logica.

Non basare le tue scommesse solo su statistiche come il punteggio o la classifica. Cerca di analizzare tutti gli aspetti della partita, come la forma recente delle squadre, gli infortuni dei giocatori e il clima.

Non scommettere su eventi casuali come il primo calcio d’inizio o il numero di cartellini gialli. Queste scommesse sono molto imprevedibili e il rischio di perdere è alto.

Non puntare solo sui preferiti perché le quote potrebbero essere troppo basse e quindi il potenziale guadagno potrebbe essere limitato.

In generale, per evitare queste trappole, cerca di informarti il più possibile sulle partite e sulla situazione dei giocatori e delle squadre, cerca di analizzare ogni aspetto del gioco e non lasciarti influenzare dalle emozioni o dalle statistiche incomplete.

Come mantenere il controllo

Prima di iniziare a scommettere, decidi quanto vuoi spendere, analizza il bonus del sito proposto, e non superare mai questa cifra. Stabilisci un obiettivo di vincita realistico e non cercare di recuperare le perdite scommettendo ancora di più.

Non scommettere mai soldi che non puoi permetterti di perdere. Non fare scommesse che potrebbero compromettere il tuo benessere finanziario.

Non scommettere in fretta solo perché devi farlo. Prenditi il tempo per analizzare bene la situazione. Utilizza gli strumenti di gioco responsabile messi a disposizione dal bookmaker, come ad esempio il limite di deposito e l’autoesclusione, per mantenere il controllo sulle tue scommesse.

Conclusioni

In definitiva, vincere scommettendo responsabilmente richiede una combinazione di pianificazione, disciplina e informazioni accuratamente analizzate. Con questi consigli, puoi aumentare le tue possibilità di vincere scommettendo responsabilmente e mantenere il controllo sulle tue scommesse.