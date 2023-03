Del Genio: “Ero contrario all’accoppiamento con le italiane, per me il sorteggio è ingiusto, ecco perché”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei sorteggi di questa mattina a Nyon. Per il giornalista di KKN il sorteggio è ingiusto, perché è assurdo che una tra Manchester City e Bayern debba uscire ai quarti di finale, e questo perché potrà esserci una finale non bella. Queste le sue parole: “Io ero contrario all’accoppiamento con le italiane. Ora visto che siamo nella fase finale speriamo di passare il turno. Bisogna in questo caso confermare ciò che stiamo facendo in campionato, ma non è una cosa facile, perché nella doppia sfida si accorcia di molta la distanza tra le due squadre. Questo sorteggio è stato un po’ ingiusto, io sarei per il ranking con le teste di serie. Assurdo che una tra Bayern e Manchester City esca ai quarti di finale, anche in chiave Napoli può essere positivo. Potrebbe esserci una finale monca, da una parte le tre italiane e il Benfica e dall’altra le favorite alla vittoria finale. Lo dico contro l’interesse del Napoli ma per la meritocrazia”.