Di Napoli: “Al Milan sembra aver detto peggio per il Napoli di quest’anno, 60% di possibilità che passi il Napoli”

L’ex calciatore e oggi tecnico Arturo di Napoli ha parlato ai microfoni di TMW Radio dei sorteggi di Champions League che ha visto l’accoppiamento tra Napoli e Milan. Secondo il tecnico il Milan non è stato molto fortunato considerando il Napoli di questa stagione, e vede gli azzurri favoriti. Queste le sue parole: “Sulla partita tra Napoli e Milan posso dire che quando arrivi in fondo le motivazioni sono diverse dal campionato. Al Milan sembra aver detto peggio per la qualità del Napoli di questa stagione, ma alla fine almeno un’italiana andrà in semifinale e questa cosa è importante. Gli azzurri nella doppia sfida hanno il 60% delle probabilità, ma anche se il Milan avesse preso l’Inter le chance sarebbero state le stesse”.