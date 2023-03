Gazzetta – Spalletti vero stratega di questo Napoli formidabile

Luciano Spalletti continua ad essere il valore aggiunto di questo Napoli.

Una frase che sembra già fatta, ma molti opinionisti del mondo del calcio si stanno convincendo del valore assoluto del tecnico azzurro. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore azzurro è riuscito ad entrare nella mente dei suoi giocatori, che ne hanno assunto la personalità e le idee di gioco in maniera pedissequa: “Spalletti, che ha fatto un notevole salto di qualità, è diventato uno stratega, ha disegnato una squadra che, al momento, sembra perfetta: i suoi ragazzi hanno interiorizzato il gioco(la cosa in assoluto più difficile), si trovano a occhi chiusi, si muovono correttamente negli spazi, dimostrano di avere fortissime motivazioni e un grande spirito di gruppo”.