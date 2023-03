TuttoSport – A Torino niente riposo per Kim e Osimhen: entrambi partiranno dal 1′

Kim e Osimhen non potranno riposare contro il Torino.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, infatti, per entrambi si annuncia un bel tour de force: “Quindi non c’è da stupirsi che anche allo stadio Grande Torino scenda in campo la formazione-tipo, con Kim titolare nonostante il problema al polpaccio avvertito durante la sfida con l’Atalanta. Il sudcoreano sta bene e avrà le due settimane di stop del campionato per riposare il tanto che basta. Impossibile pensare ad un turno di stop per Osimhen, finito ormai nel mirino di grandi club come Chelsea, Manchester United, Bayern e Psg. Non è un argomento di suo interesse, perchè l’attualità si chiama Napoli e con la maglia azzurra vuole contribuire al raggiungimento di tutti i traguardi”.