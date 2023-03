Gazzetta – ADL si batte per il “tifo sano”: il patron azzurro è orgoglioso di un aspetto

ADL vuole battersi per un tifo sano.

Questo emerge dalle parole di questi giorni, anzi, dalle parole di ieri del patron partenopeo. Gli scontri in città e lo scenario imbarazzante creato dalla distruzioni di bar e auto della polizia a piazza del Gesù rimane un colpo al cuore per tutti i tifosi del calcio. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ecco quanto riportato in relazione alla risposta del numero uno dei partenopei: “Mentre le polemiche infuriano fra le autorità che sostengono la bontà delle scelte di ordine pubblico, e chi osserva che è stata consentita troppo passivamente la marcia dei tedeschi nel centro storico”. ADL categorico: “Lo sport è tale se il tifo è sano. E allo stadio devono andare le famiglie, non chi vuole spacciare o fumare marijuana. Questi che urlano “Napoli siamo noi” mercoledì erano fuori dallo stadio, a inseguire i tedeschi in città o a fare guerriglia con le forze dell’ordine. E il Maradona era uno stadio all’inglese. E io sono fiero di aver dato questa immagine a chi ci ha seguito in tv in tutto il mondo”.