Gazzetta – Osimhen si avvicina ad Haaland: numeri espliciti in tale ottica

Victor Osimhen si avvicina sempre di più ai progressi di Erling Haaland.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attuale stagione ha rimarcato in maniera abbastanza evidente di cosa è capace l’attaccante nigeriano, in una lotta a distanza con il norvegese che durerà sicuramente almeno per i prossimi dieci anni. Un duello tra i numeri 9 più forti d’Europa, scalzando attualmente anche i veterani dell’area centravanti come Benzema e Lewandowski: “Ma alla prima stagione che il nigeriano sta giocando senza particolari problemi fisici, eccolo affiancato all’uomo bionico, capace martedì di segnare 5 reti in un’ora al Lipsia, quasi fosse un bambino goloso di caramelle. Accanto all’attaccante totale, oggi chi regge il confronto a livello internazionale – non ce ne vogliano i vari Benzema, Lewandowski ultratrentenni – è proprio il centravanti del Napoli. Per potenzialità, e non solo, è quello che si avvicina di più e ha ancora margini di miglioramento. Il ruolo di attaccante top di questo decennio può contenderlo ad Haaland solo Osimhen, almeno questo è quello che ci sta dicendo l’attuale stagione. A dimostrazione che i progressi del nigeriano sono stati davvero notevoli”.