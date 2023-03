Gazzetta: “Champions possibile. Anche il City vorrebbe evitare il Napoli!”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra il passaggio ai quarti di Champions di tre italiane dopo 17 anni. Un traguardo storico. Nella stagione 2005/2006 Juve, Milan e Inter approdarono ai quarti, ma non finì bene. All’epoca la Champions era una normalità per le squadre della Serie A: un anno dopo il Milan avrebbe vinto la massima competizione europea. L’epoca d’oro delle italiane in Champions si sarebbe conclusa nel 2010 con l’Inter.

“Napoli, Milan e Inter hanno raggiunto i quarti con strategie differenti, ma tre squadre fanno una prova, non si può ricondurre tutto al caso”, sottolinea la rosea. Poi, analizza il successo delle 3 compagini. In particolare, si legge sul Napoli:

“Il Napoli è arrivato ai quarti con la forza del gioco e con la bravura di giocatori acquistati un attimo prima che diventassero inavvicinabili, e ci riferiamo a Osimhen e Kvaratskhelia. Luciano Spalletti ha lavorato per due stagioni alla costruzione di una squadra che oggi sa con esattezza che cosa fare e come farlo. Ha spremuto il meglio dalle migliori idee in circolazione – l’evoluzionismo posizionale di Guardiola, il pressing di riconquista di Klopp, i triangoli a salire di Sarri – e ha composto un suo mosaico. Il Napoli di oggi è multi-pensante, non vincolato a un dogma o a un unico libro guida. Sa adattarsi a chiunque. Kvaratskhelia e Osimhen assicurano la differenza della tecnica. Non c’è schema o ragionamento che possa prescindere dalla giocata di un grande giocatore, necessaria per completare l’azione o per venire fuori dalla palude che si crea quando l’avversario si mette di traversa. Kvaratskhelia e Osimhen da soli però non basterebbero, il contesto spallettiano ne esalta le capacità. Il format di Spalletti ha moltiplicato le doti di ciascun giocatore. Delle tre, il Napoli è l’italiana che le altre cinque vorrebbero evitare. Anche il City se la risparmierebbe, Guardiola sa che misurarsi con lo Spalletti di oggi equivale a un viaggio in profondità ignote. Il Napoli è l’Italiana che ha più probabilità di vincere questa Champions. L’unico rischio sarà il campionato, la tentazione di crogiolarsi nel tepore dello scudetto in arrivo”.