CdS – Napoli, danni enormi in città: violenza, sangue e feriti

Il meraviglioso traguardo del Napoli raggiunto con la qulificazione ai quarti di finale di Champions League, viene nascosto dalla tremenda violenza che i tifosi dell’Eintracht hanno seminato ieri tra le strade della città.

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola ricostruisce quanto accaduto:

“La follia ultras Spaccanapoli. Spezzato il cuore del Gesù, piazza simbolo ridotta a brandelli: violenza, sangue, feriti, tre auto e cassonetti in fiamme, negozi in pezzi, scene di guerriglia da giungla colombiana, qualche accoltellato e un’arma che giace sul selciato in mezzo alle macerie: una pistola. Una pistola a quanto pare smarrita da un agente nel caos e per fortuna recuperata da un collega. I danni, però, sono enormi”. Si legge sul quotidiano.