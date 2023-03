Repubblica: “Tutto tranquillo fino all’arrivo degli ultras azzurri”

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio a quanto accaduto ieri nel centro della città di Napoli. I tifosi dell’Eintracht hanno marciato per le strade, intimidendo i passanti per protestare contro il divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Napoli. Secondo quanto riportando dal quotidiano la situazione era tranquilla fino all’arrivo degli ultras azzurri:

“I tifosi dell’Eintracht si sono fermati ai tavolini a consumare tranquilli, ma poi sono arrivati 200 tifosi azzurri con spranghe, bombe carta, che hanno sorpreso le forze dell’ordine”.