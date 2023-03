CorrSport – Spalletti ha chiesto ai suoi di non distrarsi mai: vuole replicare l’andata

Luciano Spalletti vuole un Napoli in grado di riprendere da dove ha finito a Francoforte.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico azzurro ha voluto ricordare che la qualificazione non è ancora in tasca e che c’è ancora molto da fare prima di riuscire a qualificarsi ai quarti di finale di Champions, traguardo davvero storico per la società partenopea e per tutta la città di Napoli. Massima attenzione e preparazione fisica e mentale per tenere botta ad un altro match da non sottovalutare. Ad un passo dalla storia.