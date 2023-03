Corbo: “Non toccava a Di Lorenzo occuparsi dell’ordine pubblico di stasera”

Antonio Corbo, giornalista campano per La Repubblica, ha parlato a Radio CRC dell’arrivo dei tifosi dell’Eintracht a Napoli.

L’ex penna de Il Corriere dello Sport ha commentato così il discorso di capitan Di Lorenzo, che ieri sui canali social della SSC Napoli ha lanciato un messaggio per tenere a bada eventuali risse, tafferugli e scene di caos tra le due tifoserie: “Credo che non spettasse a Di Lorenzo lanciare un appello di serenità e distensione, bensì al governo che doveva occuparsi di questa faccenda per evitare che si potesse parlare ancora di violenza nel mondo dello sport. Il suo volto preoccupato e irrequieto la dice tutta”.