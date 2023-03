Mancini: “Il Napoli è fortissimo! Kvara? Tra i migliori giocatori della Serie A”

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Molti i temi affrontati, come l’incredibile campionato che sta disputando il Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le partite europee hanno un peso, è certo. Mi sembra che questo avvantaggi il Napoli, che va liscio fino alla fine. Per la Champions, 4-5 squadre dietro lì, un po’ di fatica però la fanno. Il Napoli gioca benissimo. Fa un calcio internazionale. Ha trovato due, tre giocatori che stanno facendo davvero bene. Con un gruppo lì da anni, hanno trovato un equilibrio incredibile, credo meritino tutto quello che sta arrivando. Kvara come Mancini? Beh, in attacco sono fortissimi…”.