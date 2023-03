Il Mattino – De Laurentiis avverte tutti della scelta sbagliata di riformare la Supercoppa

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla reazione di Aurelio De Laurentiis legata alla riforma della Supercoppa. Secondo il quotidiano la Lega Calcio ha dato il via libera all’offerta da 23 milioni dell’Arabia Saudita per un formato alla spagnola con finale e semifinale. De Laurentiis si è mostrato contrario a questa data a causa di possibili complicazioni legate al calendario. Il patron azzurro ha immediatamente espresso la sua opposizione alla stagione scelta. Vuole giocare sempre all’inizio della stagione. Il formato a quattro squadre non è definitivo, perchè dal 2025 c’è il rischio di sovrapposizione alle gare europee di Champions.