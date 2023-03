Il Mattino – Retroscena Trapp, doveva raggiungere l’Abruzzo e firmare con il Napoli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un retroscena di mercato dell’anno scorso riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano Kevin Trapp era già pronto con la valigia e il biglietto per raggiungere i compagni del Napoli a Castel di Sangro. Vi era un volo in arrivo a Pescara, da dove avrebbe dovuto raggiungere il ritiro azzurro. Alla fine il Napoli ha optato per Meret e i risultati hanno dimostrato che è stata la scelta giusta. Trapp stasera sarà al Maradona, ma questa volta come avversario, proprio come nella gara di andata.