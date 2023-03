Casarin sull’arbitraggio: “Colombo ha fatto un ottimo lavoro in Napoli-Atalanta”

Paolo Casarin, un noto arbitro ed ex dirigente della FIFA, ha discusso durante “Radio Anch’io lo Sport” su Rai Radio1 riguardo agli arbitraggi del weekend: “Fabbri si è sforzato al massimo per garantire che la partita rimanesse corretta nonostante l’evidente nervosismo da parte della Roma. Secondo me fa parte di quelli con meno errori. Colombo ha fatto un ottimo lavoro in Napoli-Atalanta e i giocatori non se ne sono nemmeno accorti. Ci sono state alcune preoccupazioni riguardo il gol di Rabiot a Torino, ma il Var è stato velocissimo nel determinare che era regolare e così la partita è finita”.