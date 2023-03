Marchisio: “Il Napoli mi stupisce, mantengono sempre alto il livello di intensità”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana, attualmente opinionista su RAI 2, ha espresso le sue opinioni durante l’ultima puntata di ‘La Domenica Sportiva’. “Il Napoli – ha detto l’ex calciatore – mi stupisce. E’ la squadra che più di tutte sta sorprendendo. I giocatori della squadra azzurra di Maurizio Sarri si sono comportati egregiamente, dando filo da torcere alla nostra squadra nell’epica partita di Firenze. Tuttavia, talvolta hanno mostrato cali di rendimento”.

“Luciano Spalletti ha portato una costanza a Napoli che non si è mai vista prima, normalmente durante l’anno ci possono essere alti e bassi, ma in questo momento con il Napoli attuale non succede nulla del genere e questo è davvero sorprendente. Non parlo solo di non perdere una partita, ma della loro costanza: possono anche perdere una volta, ma mantengono sempre lo stesso livello di intensità e competitività nelle successive”.