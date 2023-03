Bucciantini su Kvara: “Lo preferisco a Kakà, è una tempesta che non può essere evitata”

Durante l’episodio di ‘Sky Calcio Club’, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha affermato: “Secondo me, in Serie A c’è una potente tempesta che può essere prevista ma non evitata, e quando arriva causa danni notevoli, Kvara crea anche un senso di impazienza. La Serie A ha ricevuto un grande colpo con l’acquisto di questo giocatore, che può essere paragonato solo a Kakà per qualità-prezzo. Lo Preferisco Kakà, anche se l’ex Milan è di un livello superiore. Il talento brasiliano è dappertutto, persino sui muri! Questo giovane ha lasciato la Russia durante la guerra per rifugiarsi in Georgia e giocare nella Dinamo Batumi. Questa storia ci insegna come giocare a calcio. La particolarità è che quando arriva un nuovo giocatore in squadra, ci prendiamo il tempo di imparare come pronunciare il suo cognome.”