SSC Napoli, report allenamento: Lozano torna in gruppo. Le ultime su Kim e Meret

Oggi il Napoli si è allenato al Konami Training Center dell’SSCN per preparare la partita di ritorno contro l’Eintracht Francoforte nell’ottavo di finale della Champions League, che si terrà mercoledì sera allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con una sessione di riscaldamento. Successivamente il gruppo si è dedicato ad esercitazioni su calci da fermo, lezioni di tattica e allenamento per migliorare la gestione del possesso palla. Chiusura con esercitazione tattica a campo ridotto. Infine Raspadori si è dedicato al lavoro individuale in campo. Lozano ha completato la seduta di allenamento con il gruppo. Kim e Meret hanno svolto la prima parte del lavoro insieme e la seconda con allenamenti personalizzati.