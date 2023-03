Tuttosport – Colonia di tifosi partenopei a Torino: stadio ricolmo di azzurro

Torino-Napoli si avvicina e saranno tantissimi i tifosi del Napoli a sostegno della squadra.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, infatti, è prevista una grande presenza di colore azzurro allo stadio Grande Torino: “Da martedì, da quando è scattata la vendita libera, migliaia di tifosi del Napoli hanno fatto incetta di biglietti (tifosi non residenti in Campania; per loro era aperto solo il settore ospiti, subito esaurito). Terminati i tagliandi nei Distinti e nelle tribune, eccezion fatta per 150 “poltroncine granata”. Rimangono a disposizione per i tifosi del Toro meno di 2 mila biglietti in Maratona e quasi 4 mila in Primavera: destinati ad andare a ruba anche grazie alle vendite online (chiha tempo non aspetti tempo, altrimenti non troverà posto). Come minimo un terzo dello stadio, se non di più, sarà gremito di tifosi del Napoli, provenienti da tutte le regioni del Nord e del Centro e da nazioni confinanti”.