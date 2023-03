Il Mattino – Zapata torna a disposizione: probabile inizio dalla panchina per lui

Duvan Zapata prenderà parte alla trasferta di Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, torna a disposizione l’ex di turno insieme a Scalvini che è in ballottaggio per una maglia da titolare: “Tre indisponibili, Koopmeiners, Hateboer e Vorlicky, torna invece tra i convocati Scalvini che è inballottaggio con Djimsiti per una maglia da titolare nella difesa a tre e rientra in gruppo anche Palomino. A centrocampo al fianco dell’olandese De Roon, che sarà regolarmente al suo posto, giocherà il brasiliano Ederson. In attacco tornerà disponibile il colombiano Zapata, un ex del Napoli, che però dovrebbe partire dalla panchina con Højlund titolare al fianco di Lookman”.