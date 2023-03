Peseiro ct Nigeria: “Osimhen vuole diventare il bomber migliore al mondo, sa fare praticamente tutto”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport il CT della Nigeria Josè Peseiro ha detto la sua sul centravanti della sua nazionale Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Ieri sono arrivato a Napoli. Oggi mi recherò allo stadio per assistere al match con l’Atalanta. Osimhen sta facendo cose straordinarie anche nelle situazioni più semplici. Ho avuto la possibilità di parlargli, ma ci messaggiamo spesso. Mi scrive ogni volta che si allena. Vive con l’obiettivo di diventare il miglior attaccante del mondo, e già ora è tra i primissimi Fisicamente ha un grande vantaggio, tira con forza e segna di testa. Quando lo affronti non sai mai dove si girerà. Deve migliorare la gestione del pallone, ma ha 24 anni e c’è tempo. Ho parlato con Spalletti e Giuntoli, che hanno contribuito a renderlo quello che è ora. Gli ho fatto i complimenti ed augurato buona fortuna per lo scudetto La principale qualità di Osimhen è il fatto di essere abituato a gestire la pressione. Non si lascia scoraggiare da nulla, e questo lo ha reso un giocatore di Serie A. Si impegna sempre al massimo, anche quando deve indossare una mascherina per scendere in campo. Il Napoli ne va pazzo. Sono felice per lui e voglio che possa vincere la Coppa d’Africa”.