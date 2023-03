GdS – Duello con un’altra big di Serie A per Morten Hjulmand e Davide Frattesi. Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il club azzurro sta lavorando duramente per reclutare nuovi giovani talenti da inserire nella rosa. Al momento, il DS Giuntoli ha due nomi in mente: Morten Hjulmand del Lecce e Davide Frattesi del Sassuolo. Tuttavia, anche la Juventus si è inserita nella competizione per i due centrocampisti. La valutazione del danese si aggira intorno ai 13 milioni di euro mentre il Sassuolo non venderà l’italiano per meno di 20. Si prevede una sfida tra Napoli e Juve per portare a casa due giovani talenti nel campo della mediana.