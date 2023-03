Del Genio: “Vi anticipo quale sarà la finale di questa edizione della Champions League”

Con i primi verdetti degli ottavi di finale, la Champions League sta entrando nel vivo. Le eliminazioni di squadre come PSG e Borussia Dortmund, permettono di delineare il probabile cammino delle squadre rimaste nella competizione. A questo proposito, il giornalista Paolo Del Genio, ha predetto la finale di questa edizione di Champions ai microfoni di Radio KissKiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Non farei troppi voli pindarici, se non ci saranno sorprese vi anticipo già quale sarà la finale della prossima Champions League. Non ci sono dubbi su questo, anche perché al momento sono le due squadre più forti del panorama calcistico internazionale, hanno calciatori veramente straordinari in organico”.

Ecco nello specifico, a quali squadre si riferisce: “A dire il vero penso che il Bayern Monaco sia veramente una schiacciasassi, sarà proprio Manchester City-Bayern Monaco la prossima finale di Champions League, se non ci sarà una sorpresa rappresentata da una squadra come il Napoli di Luciano Spalletti”.

Infine Del Genio ha concluso: “Ma noi dobbiamo giocarci tutto con tranquillità, anche perché non abbiamo alcun obbligo di affermarci in questa competizione”.