Gentile: “L’Atalanta è una squadra imprevedibile, il Napoli deve stare attento, non si penserà alla Champions”

Il giornalista Riccardo Gentile ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di domani sera tra gli azzurri e l’Atalanta. Per il club di Luciano Spalletti la partita sarà difficile, perché l’Atalanta è una squadra imprevedibile e il Napoli non dovrà pensare alla Champions. Queste le sue parole: “L’Atalanta si è fermata dopo la vittoria con la Lazio. Nelle partite successive ha incontrato Lecce ed Udinese ma ha raccolto soltanto un punto. L’Atalanta è una squadra imprevedibile, per questo il Napoli deve stare attento, e Spalletti sa di dover mettere in campo la miglior formazione possibile, nonostante una panchina forte e lunga. Simeone, per fare un nome, è una riserva che quando entra in campo fa male, segna e ci sta sempre con la testa”.