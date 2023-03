Spezia-Inter – Le formazioni ufficiali dell’anticipo della 26esima giornata

Al ‘Picco’ di La Spezia si affrontano nell’anticipo della 26esima giornata lo Spezia di Semplici e l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri settimana scorsa hanno recuperato 3 punti al Napoli, e si trovano ora a 15 punti dagli azzurri, e una vittoria in Liguria li potrebbe portare a 12 punti. Dall’altra parte il club ligure deve salvarsi, e col nuovo allenatore Leonardo Semplici spera di trovare una salvezza tranquilla, anche se il Verona terzultimo è molto vicino. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi pensa al match di Champions col Porto e per questo usa il turnover, facendo partire in attacco dal primo minuto la Lu-La, ovvero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, e in porta schiera Handanovic. Nel club di casa non c’è nessun turnover e in attacco vengono schierati Nzola, bomber del club, e al suo fianco l’ex Roma Eldor Shomurodov. Queste le formazioni ufficiali del match:

Spezia – Dragowski; Amian; Ampadu; Caldara; Nikolau; Agudelo; Bourabia; Zurkowski; Gyasi; Nzola; Shomurodov

Inter – Handanovic; D’Ambrosio; Acerbi; Bastoni; Darmian; Barella; Brozovic; Mkhitaryan; Gosens; Lukaku; Lautaro Martinez