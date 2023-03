Becali: “Il Napoli merita lo Scudetto per quanto sta facendo, Spalletti ha fatto qualcosa di incredibile”

Lo storico manager di Adrian Mutu e di tanti altri big romeni Giovanni Becali ha parlato ai microfoni di TMW del Napoli di Spalletti. Secondo il procuratore la squadra azzurra merita lo Scudetto per quanto ha fatto in stagione, soprattutto grazie ad un allenatore che sta facendo un lavoro straordinario. Queste le sue parole: “Il Napoli merita lo Scudetto, Spalletti ha fatto qualcosa di incredibile con una squadra senza grandi nomi, ha recuperato giocatori importantissimi e il club prenderà tanti soldi se li dovesse vendere in futuro”.