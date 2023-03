Un giovedì europeo che per le italiane si chiude nel migliore dei modi: la Juventus batte il Friburgo per 1-0, decide Di Maria. Stesso risultato per la Fiorentina che in casa supera di misura il Sivasspor con un gol in mischia di Barak.

Nelle gare di Europa League il Manchester United batte il Betis per 4-1 ad Old Trafford. Vince anche il Siviglia sul Fenerbahce per 2-0 mentre è pari tra Shakthar e Feyenoord (1-1).

In Conference League oltre alla Fiorentina vince anche il Lech Poznan sul Djurgaarden per 2-0 mentre Gent e Istanbul Basaksheir rimandano il discorso qualificazione in Turchia dopo l’1-1 di stasera. Stesso discorso per Basilea e Slovan Bratislava: si riparte tra una settimana in Slovacchia dal 2-2 maturato stasera.