Napoli-Eintracht Francoforte: Biglietti vietati ai tifosi tedeschi

Allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ si terrà Napoli-Eintracht Francoforte senza la presenza di tifosi tedeschi. I tifosi del Eintrancht, allenato da Oliver Glasner, non saranno in grado di assistere al match di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League contro il Napoli in programma mercoledì 15 marzo (fischio d’inizio alle ore 21:00) a Fuorigrotta. La notizia è stata annunciata dalla stessa società tedesca attraverso un comunicato.

La UEFA ha informato l’Eintracht Francoforte ieri sera che il Ministero dell’Interno italiano proibirà al Napoli di vendere biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la partita di ritorno in programma mercoledì 15 marzo alle 21:00.