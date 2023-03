Dopo la sconfitta contro la Lazio i giocatori azzurri hanno avuto due giorni di riposo. Il Cholito Simeone ne ha approfittato per far visita a suo padre, allenatore dell’Atletico Madrid, prima di Atletico Madrid-Siviglia. Serata magica per l’allenatore che, oltre la piacevole sorpresa del figlio, ha raggiunto le 613 presenze con il club spagnolo. Grande sorpresa per Simeone, ignaro della presenza del Cholito.