Del Genio: “A caldo avrei dato 3 a tutti!”

Queste sono le parole di Paolo Del Genio dopo la prima sconfitta del Napoli contro la Lazio al Maradona: “La pagella degli azzurri per Napoli-Lazio non l’ho fatta a caldo, subito dopo la partita volevo mettere 3 a tutti i giocatori perché non è possibile che producono quel tipo di partita e non tirano in porta. Non è la storia del Napoli di quest’anno tirare così poco in porta, quindi una tiratina di orecchie perché si sono fatti coinvolgere dal clima ‘è fatta’ e non si sono approcciati bene alla gara. Questo clima ti toglie un centimetro e qualche centesimo di secondo nel calcio significa non riuscire più a fare gol, questo lusso il Napoli non se lo può permettere. Il voto a Spalletti, invece, è alto siccome pratica la concentrazione con la metafora degli occhiali da fabbro.