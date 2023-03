Atalanta, Koopmeiners e Zappacosta out: salteranno il Napoli!

Brutte notizie in casa Atalanta. Dopo il pareggio contro l’Udinese arriva il bollettino medico che inguaia la squadra di Gasperini. Koopmeiners, infortunatosi all’alba del primo tempo contro l’Udinese, ha riportato una lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda Zappacosta invece, l’esterno italiano ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo destro. Dunque i due giocatori salteranno la sfida contro il Napoli prevista per sabato 11 marzo alle ore 18:00.