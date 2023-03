Pandev: “Il Napoli può fare cose speciali in Champions. Supercoppa a Pechino? Mi incazzai perché stavamo facendo una grande partita”

Goran Pandev, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli può fare cose speciali in Champions. Gioca il miglior calcio in Europa e si sta divertendo. Spalletti sta facendo grandi cose, una piazza come Napoli merita tanto e secondo me può giocarsi anche la finale di Champions League. Kvaratskhelia mi piace molto, così come l’attacco azzurro. Sono ragazzi veloci che vanno in profondità e ti vengono incontro. Per la Lazio sarà difficile, anche se Sarri è molto organizzato. Le parole di Elmas su Spalletti? Il Napoli gioca un gran calcio ed ha conseguito una crescita incredibile. Sono andati via dei giocatori e ne sono arrivati alcuni poco conosciuto che l’allenatore ha fatto rendere al meglio. Supercoppa a Pechino? Fu una cosa brutta. Mi incazzai perché stavamo facendo una grande partita, poi sappiamo tutti poi com’è andata. Siamo andati in vantaggio due volte, ma poi gli arbitri hanno fatto casini cacciando sia me che Zuniga. Ci dispiace perché ci stavamo giocando un trofeo. A Napoli ho passato anni bellissimi per me e per la mia gamiglia! C’è gente calorosa, porterò il ricordo sempre nel cuore”.